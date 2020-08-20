مدير ميناء هيدوب: ميناء سواكن والمحجر البيطري اصبح لا يصلح للصادر

أكد مدير ميناء هيدوب لصادر الثروة الحيوانية “محمد حسن مختار” أن الميناء قد اكتمل من حيث التجهيزات الفنية و الهندسية، موضحا أنه جاهز لبدء التصدير.

و اكد في تصريحات صحفية للوفد الإعلامي الزائر لولاية البحر الأحمر إن محجر هيدوب يحوي حظائر معدة بمواصفات عالية تحوي أماكن مخصصة لعلف الماشية، وتوصيل شبكة مياه متكاملة من الميناء للمحجر، علاوة علي مكاتب إدارية ومبني وسكن للموظفين والعمال بالميناء.

وكشف مدير ميناء هيدوب محمد حسن مختار، بحسب صحيفة السوداني ان تكلفة تشييد الميناء بلغت 120 مليون يورو، مشيرا إلى انه من احدث الموانئ البحرية بالعالم، وتم تشييده من الصين، وان تشغيله كميناء متخصص لصادرات الثروة الحيوانية يحقق فوائد كبيرة للبلاد، كما يحقق فوائد للولاية ولمنطقة هيدوب وتشغيل العمالة.

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و قال أن أهمية تشغيل ميناء هيدوب تأتي من أن ميناء سواكن والمحجر البيطري أصبح لا يصلح للصادرومن جانبه أوضح مدير المشروعات بميناء هيدوب، المهندس، خالد محمد عثمان، ان مساحة المحجر الكلية 300 فدان تم انشاء 100 فدان كمرحلة أولى، شملت تسوير كامل مساحة المحجر وبناء الحظائر، بعدد 16 حظيرة تستوعب 30 الف راس، وخزان مياة ارضي سعته 250 طن، وخزان علوي 750 طن، موصلة مع الحظائر، ومنصة للانزال ومنطقة لحرق النافق من الماشية.

وأشار المهندس خالد الي بدء العمل في المرحلة الثانية، إلا أن العمل تأثر نسبة للكورونا والوقود، وقطع بأن ميناء هيدوب جاهز تماما لصادر الثروة الحيوانية ومجهز بمواصفات عالمية وحديثة، داعيا المصدرين للتحول إلى هيدوب واكد ان الميناء والمحجر هما نواة لمدينة كبيرة تشمل منطقة سكنية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )