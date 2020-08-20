وزارة الصحة السودانية تحذر من موجة ثانية لـ« فيروس كورونا»

نوهت وزارة الصحة الاتحادية إلى التحسب والحذر من موجة ثانية لجائحة كوفيد – 19 بالسودان وذلك حسب تزايد الحالات وفق قراءات الوضع الوبائي التي أوردتها في التنوير الصحفي بمنبر سونا الإعلامي. وعليه دعت الوزارة بحسب صحيفة السوداني الالتزام بالموجهات الصحية جميعها والإرشادات الوقائية من الالتزام بالتباعد المتري وغسل اليدين وآداب العطس والسعال واستعمال الكمامة كما نوهت الوزارة بالتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه على الرقمين 221 و9090. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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