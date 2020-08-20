شاهد بالصور : حادث سير مروع بشريان الشمال يؤدى الى وفاة (3) أشخاص وإصابة العشرات

توفي 3 أشخاص واصيب العشرات في حادث سير مروع، الاربعاء، بشارع شريان الشمال بين بص سياحي وعربة نصف نقل (دفار)، من بينهم إصابات خطيرة. و وقع الحادث وفق صحيفة السوداني في منطقة سقلي القولد بين بص سياحي قادماً من اسوان، متجهاً صوب الخرطوم، وعربة نصف نقل من الاتجاه المعاكس. Advertisements وقامت السلطات الامنية بمباشرة الحادث واسعاف المصابين من بينهم أسر وأطفال. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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