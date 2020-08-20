توقعات بطرح بنك السودان المركزي فئة 1000 جنيه الجديدة لتغطية المرتبات وفرق دعم السلع الإستراتيجية

أكدت مصادر متطايقة عن قرب طرح بنك السودان المركزي لعملة نقدية جديدة فئة الـ(1000) جنيه، ويتوقع أن يتم طرحها للتداول في البنوك خلال الفترة القادمة.

وتداول رواد التواصل الإجتماعي في أوقات سابقة، صورة من تصميم فئة ال 1000 جنيه المتوقع طرحها، وتشير معلومات أخبار الخليج 365 أن فئة ال 1000 جنيه تمت طباعتها منذ فترة وقرر بنك السودان المركزي حينها تأجيل طرحها للتداول.

وأشار مراقب اقتصادي أن الزيادة الكبيرة في الرواتب الحكومية وإستمرار دعم السلع الإستراتيجية يضغط على حكومة الفترة الإنتقالية مما يجعلها تلجأ للإستدانة من النظام المصرفي وطباعة النقود لتغطية عجز الموازنة.

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وكشف مصدر موثوق أن جميع ماكينات طباعة العملة السودانية التي تقوم بطباعة العملة الجديدة تعمل بطاقتها القصوى وفق معايير الجودة العالمية وهي فخر للأعمال المتقدمة في السودان، وأكد المصدر أن هنالك فئات من العملة تمت طباعتها خارج السودان.

وتشير معلومات صحفية إلى أن مطابع العملة السودانية هي الأولى إفريقيا والثالثة عالمياً في امتلاك مثل هذا النوع من خطوط الإنتاج ، وحالياً تصنف السادسة على مستوى العالم من حيث الإمكانيات المتعلقة بطباعة العملة، وقامت بطباعة العملة لدول اخرى غير السودان.

وأشاد مراقبون بجهود بنك السودان المركزي والحكومة الإنتقالية في توفير النقد وانهاء أزمة السيولة والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)