الداخلية تدعو إلى أخذ الحيطة و الحذر عند المرور بطريق «الحصاحيصا طابت»

دعت وزارة الداخلية السودانية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر عند المرور بطريق “الحصاحيصا طابت” نسبةً لحدوث كسر طفيف من تجمع مياه الأمطار. وقالت الوزارة، وفق صحيفة السوداني إن حركة المرور الآن منسابة مع اتخاذ المحاذير، ويعمل الدفاع المدني والجهات المُختصة على مُعالجة الكسر وعمل الردميات بواسطة المحلية والجهات المُختصة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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