بالفيديو.. السلطات السعودية تطيح بـ (5) سودانيين حوَّلوا (500) مليون ريال إلى الخارج

أطاحت شرطة منطقة الرياض بتنظيم عصابي من 8 أشخاص حوَّلوا 500 مليون ريال إلى الخارج بطرق غير نظامية، من بينهم 5 سودانيين.

وصرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنَّ الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكوَّن من (8) أشخاص، منهم (5) من الجنسية السودانية امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية.

وعدد (3) مواطنين تستروا عليهم ومكَّنوهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية.

وأضاف وفق صحيفة السوداني أنَّ المبالغ المالية التي تمَّ تحويلها خلال العام الحالي (2020)، تجاوزت خمسمائة مليون ريال، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت مليوني ريال، وجرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )