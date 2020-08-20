مجمع الفقه الجمعة غرة محرم

اعلن مجمع الفقه الإسلامي عن تعذر رؤية هلال محرم لعام 1442 هجرية مساء اليوم الاربعاء وسيكون يوم غد الخميس هو اليوم المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية وان يوم بعد غد الجمعة هو غرة شهر محرم لعام 1442 هجرية الموافق21 أغسطس 2020م.

وأفادت دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية بمجمع الفقه الإسلامي وفق صحيفة أخر لحظة باستحالة رؤية هلال شهر محرم لسنة 1442 هجرية في مساء اليوم الأربعاء التاسع والعشرون من ذي الحجة لسنة 1441 هجرية كما تعذرت الرؤية البصرية للجنة تحري الأهلة بالمجمع التي خرجت لتحري الهلال بالكيلو 24 طريق شريان الشمال غرب ام درمان.

Advertisements

وياتي التحري في اطار منهج مجمع الفقه الاسلامي السوداني الذي يجمع بين الحساب الفلكي والرؤية البصرية لاثبات الشهور الهجرية.

وقدم مجمع الفقه الإسلامي التهنئة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة العام الهجري الجديد سائلا الله أن ينعم على البلاد بالأمن والسلام والسخاء والرخاء .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )