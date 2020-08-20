شاهد بالصور .. النيل يجتاح قُرى بشمال السودان والتماسيح تهاجم الأهالي داخل منازلهم

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اجتاحت مياه النيل عدد من القرى بالضفة الشرقية لمحلية مروي بالولاية الشمالية وتسبب الفيضان الذي اجتاح قرى حزيمة والزومة ومقاشي في انهيار عدد كبير من المنازل مابين الانهيار الكلي والجزئي بجانب تلف مزارع ومحاصيل وتهديد موسم حصاد البلح بالفشل والضياع.
وأطلق عدد من سكان هذه القرى نداء استغاثة لمنظمات المجتمع المدني والخيرين من أبناء الوطن في الداخل والخارج بالاسراع في تقديم يد العون والمساهمة في درء آثار الفيضان.
كما شكا بعض الأهالي من ظهور تماسيح متوحشة عقب ارتفاع مناسيب النيل وهجومها على المواطنين خاصة في قريتي حزيمة ومقاشي، مما أحدث الذعر بين النساء والأطفال.
وبحسب صحيفة (السوداني) فقد تم رصد تسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن من قريه حزيمة يستغيث قائلاً: بأن التماسيح تهاجمهم داخل المنازل بقريه حزيمة بمحلية مروي شمالي السودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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