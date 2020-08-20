عاجل| النيل يجتاح قُرى بشمالي السودان.. والتماسيح تهاجم الأهالي داخل منازلهم

الأربعاء 19 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

اجتاحت مياه النيل عدد من القرى بالضفة الشرقية لمحلية مروي بالولاية الشمالية وتسبب الفيضان الذي اجتاح قرى حزيمة والزومة ومقاشي في انهيار عدد كبير من المنازل مابين الانهيار الكلي والجزئي بجانب تلف مزارع ومحاصيل وتهديد موسم حصاد البلح بالفشل والضياع.

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وأطلق عدد من سكان هذه القرى نداء استغاثة لمنظمات المجتمع المدني والخيرين من أبناء الوطن في الداخل والخارج بالاسراع في تقديم يد العون والمساهمة في درء آثار الفيضان.

كما شكا بعض الأهالي من ظهور تماسيح متوحشة عقب ارتفاع مناسيب النيل وهجومها على المواطنين خاصة في قريتي حزيمة ومقاشي، مما أحدث الذعر بين النساء والأطفال.

واستغاث مواطن من قريه حزيمة قائلاً إن التماسيح تهاجمهم داخل المنازل بقريه حزيمة بمحلية مروي شمالي السودان.