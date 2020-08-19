مستثمر إماراتي فضح ما يخفيه “عيال زايد” عن الانهيار الاقتصادي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً، يوثق حديث أحد المستثمرين الإماراتيين، حول الوضع الاقتصادي “المنهار” في البلاد، وما يتحمله التجار ورجال الأعمال من أعباء خطيرة على أعمالهم وشركاتهم.

وقال المستثمر الإماراتي في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع ورصدته “وطن”: “اليوم في السوق الشطارة مش في إنك تحقق أرباح، الشطارة إنك تسكر المطالبات اللي عليك”

وتابع: “80 بالمائة من الفنادق التي أسوي لها إعلان لا تحقق أرباح، وإنما تحقق فقط المطالب من رواتب موظفين وكهرباء ومصاريف تشغيلية أخرى”.

وتسبب المقطع بتفاعل عديد من المغردين والنشطاء، الذين أكدوا حقيقة ما يقوله الرجل، وأوضحوا بأن الإمارات تخطو نحو الهاوية اقتصادياً، دون أية إجراءات من شانها إيقاف الكارثة.

ونشر أحد النشطاء المقطع وعلق عليه قائلاً: الفنادق والمطاعم والاستراحات لا أرباح بعد اليوم، والشركات تعلن إفلاسها، هل عرفتم لماذا يستميت بن زايد لنهب موارد ليبيا واليمن، ولماذا خطط لنهب الغاز القطري”.

فيما علق آخر على المقطع وقال: “أسأل كل من يؤمن بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هل يجوز التعامل والتطبيع مع الإمارات رغم المصائب التي قامت بها الأمة الإسلامية والخيانات التي ارتكبتها في حق الإسلام وفي حق المسلمين”.