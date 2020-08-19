- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأربعاء 19 أغسطس 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
قال وزير التربية والتعليم محمد الأمين أحمد التوم، إن فتح المدارس في موعدها المحدد بالسابع والعشرين من سبتمبر المقبل.
وأوضح في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق الذي يقدمه عمار شيلا، أنّ مصير العام الدراسي إذا سارت الأمور بشكل طبيعي فإن المدارس ستفتح في موعدها، وأكد الوزير وجود صعوبات تواجه العام الدراسي في عدم تأهيل بعض المدارس، ونقص في الإجلاس، والكتاب المدرسي.
وكشف عن تعاقد الوزارة مع شركة مطابع السودان للعملة لطباعة (50) مليون كتاب، وأشار إلى اكتمال تنقيح وتخفيف المنهج القديمة، وقال التوم إنّ مسألة تحديد الرسوم شأن ولائي ولن تتدخّل الوزارة إلا إذا طلبت الأطراف تدخلها.
وأوضح أنه مقدورٌ على حلها بالتوافق بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وزارة التربية والتعليم: فتح المدارس في موعدها 27 سبتمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.