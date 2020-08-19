عاجل.. السودان يؤكد حرصه على تطوير العلاقات مع السعودية

الأربعاء 19 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أشاد عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني المكلف، بالعلاقات الثنائية مع السعودية، مؤكدًا حرص بلاده على تطويرها.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن قمر الدين استقبل سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم علي بن حسن جعفر، واستعرض اللقاء سير العلاقات النائية ومجالات التعاون بين البلدين. كما ناقش الجانبان الترتيبات الجارية للمصادقة على ميثاق الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

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