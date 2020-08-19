قرارات هامة للجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً تعرف عليها

اتخذت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية في اجتماعها اليوم رقم (٣٠) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة السيدة/هانم برهان وكيل العمل بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية ، عدداً من القرارات شملت استعجال ملفات بعض المؤسسات واعادة مفصولين وتحسين معاش البعض واستبعاد بعض الملفات لعدم الاختصاص .

وأوضح وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم اللجنة الأستاذ / رشيد سعيد يعقوب في تصريح صحفي أن اللجنة ناقشت عدداً من القضايا وطلبت إستعجال ملفات ديوان الزكاة بسبب التأخير الكبير في معالجة هذه الملفات لأنها سُلمت لديوان الزكاة قبل وقت طويل ،مبيناً أن اللجنة تلقت تقريراً حول لقاء الوفد الذي التقى بوزير الطاقة والتعدين المكلف المهندس /خيري عبدالرحمن بشأن مراجعة ملفات مفصولي الكهرباء كما تلقت اللجنة ايضاً تقريراً بشأن مفصولي المجلس الوطني والذين أوصت اللجنة بإعادتهم والطريقة التي تمت إستقبالهم بها في المجلس وقررت اللجنة إيفاد فريق للمجلس الوطني للتحقق من تسكين المفصولين في الدرجات الوظيفية التي يستحقونها.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة ان اللجنة ناقشت قضية مفصولي بنك الادخار وعدم تعاون الإدارة في هذا الملف وقررت مخاطبة السيد/ محافظ بنك السودان ليتولى معالجة الامر بإعتباره الجهة المشرفة إدارياً وفنياً علي إدارة هذا البنك ، مؤكداً أن اللجنة طلبت توضيحات بشأن طبيعة قرارات التقاعد المبكر التي اتخذت في فترة من الفترات في الخدمة المدنية في بعض المصارف والمؤسسات حتي تكون لديها صورة واضحة عند اتخاذ قراراتها بشأن المفصولين الذين يقدمون سبب الفصل المعاش المبكر او التقاعد المبكر .

ونوه وكيل اول وزارة الثقافة والاعلام السادة المفصولين بان آخر موعد لتقديم إستمارات وطلبات الاعادة وتحسين المعاش هو يوم ٣١ أغسطس الحالي .

واوضح رشيد سعيد ان اللجنة ناقشت في إجتماعها اليوم ملفات المفصولين بعدد من الوزارات والوحدات الحكومية ، مبيناً أن اللجنة ناقشت كشف ملحق لوزارة التربية والتعليم حيث اشتمل الكشف على (١٢٨) إستمارة قررت اللجنة إعادة (١٩) منهم للخدمة وتحسين معاشات (٣٥) مفصول وترفيع الدرجة الوظيفية ل(٤) من المفصولين واستبعاد (٥٠) ملف لعدم الإختصاص واستكمال البيانات بالنسبة (٢٠) متقدم.

ولفت وكيل اول وزارة الثقافة والاعلام انه فيما يتعلق بعدم الإختصاص ان كل هذة الملفات هي تتعلق بمعلمين تمت إعارتهم الى دول خارج السودان وخصوصاً المملكة العربية السعودية وعندما اكتملت فترة الاعارة الخاصة بهم لم يعودوا الي الخدمة وتم فصلهم وبالتالي طلبوا إعادتهم الى الخدمة ، موضحاً أن هذا الامر لا يدخل في اختصاصات اللجنة لان الفصل تم بسبب الغياب او عدم إحترام التعاقد مع وزارة التربية ،داعياً هؤلاء المعلمين التواصل مباشرة مع وزارة التربية والتعليم لأن هناك احتياج حقيقي لهؤلاء المعلمين للعمل الآن ولكن لم يتم استيعابهم عبر بوابة لجنة إعادة المفصولين من الخدمة.

وأوضح الأستاذ/ رشيد سعيد ان اللجنة ناقشت ايضاً ملف شركة اسمنت عطبرة حيث تسلمت (١٠٩١) إستمارة وقررت تحسين معاشات (٢٥٤) مفصول وابدى (٧٨٩) من المفصوين عدم رغبتم في العودة وبالتالي تقرر تسوية اوضاعهم المالية مابين المعاشات والتعويضات واستبعدت اللجنة (٨) ملفات لعدم الإختصاص وطلبت إستكمال البيانات الخاصة ل(٤٠) منهم .

واضاف رشيد سعيد ان اللجنة ناقشت أيضاً ملحق مفصولي الطيران المدني والبالغ عددها (٨٢٢) إستمارة قررت إعادة (٣٣١) للخدمة وتحسين معاشات (١١٠) من المتقدمين وطلبت اللجنة إستكمال البيانات الخاصة ب (١٨) من المفصولين كما قررت اللجنة تعديل الدرجة الوظيفة ل(٢٧٩) من المتقدمين و ربط المعاش بالنسبة ل (٢٨) متقدم واستبعاد (٤٢) إستمارة لعدم الإختصاص .

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وفيما يتعلق بوزارة التجارة والصناعة أوضح رشيد أن اللجنة تسلمت (١٦٤) إستمارة وقررت تحسين معاش (٨٥) متقدم وإعادة (٧٢) مفصول الي الخدمة واستبعاد (٧) ملفات لعدم الإختصاص ، مبيناً أن اللجنة ناقشت الملف الخاص بشركة سكر كنانة حيث تسلمت اللجنة (٣٥) إستمارة قررت تحسين معاشات (٣٤) منهم واعادة واحد من المفصولين الي العمل ، مشيراً إلى أن اللجنة تسلمت ملحق مفصولي الامانة العامة لمجلس الوزراء والبالغ عددها (٣) إستمارات وقررت اللجنة تحسين معاش (٢) من المتقدمين وإعادة واحد منهم الي الخدمة.

وأضاف رشيد سعيد ان اللجنة ناقشت أيضا الملفات الخاصة بمركز التدريب القومي للسكر وعددها (٩) إستمارات وقررت اللجنة إعادة واحد من المفصولين وتحسين معاشات (٤) منهم وربط المعاش لاحد المفصولين وتحسين الدرجة الوظيفية لمفصول واحد و طلبت اللجنة استكمال البيانات بالنسبة ل(٢) من المتقدمين.

وأبان وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام أن اللجنة تسلمت أيضاً إستمارة واحدة من شركة سكر ملوط وقررت اللجنة تحسين معاش المتقدم.

وفيما يخص مصنع سكر عسلاية قال الناطق الرسمي باسم اللجنة أن اللجنة تسلمت (٩٢) إستمارة وقررت إعادة (٢٧) الي العمل وتحسين المعاش ل(١٧) منهم وربط معاش ل(٢٨) من المتقدمين وتعديل الدرجة الوظيفية لمفصول واحد وطلبت اللجنة إستكمال البيانات الخاصه ب(١٧) من المتقدمين فيما استبعدت اللجنة ملفين لعدم الإختصاص.

وفيما يخص مصنع سكر سنار قال رشيد أن اللجنة تسلمت (٨٨) إستمارة وقررت إعادة (١٣) منهم الي العمل وتحسين المعاش ل (٥٠) منهم وربط المعاش ل(٤) من المفصولين وتعديل الدرجة الوظيفية لاحد المفصولين وطلبت اللجنة استكمال البيانات الخاصة ب(١٨) من المتقدمين واستبعاد ملفين لعدم الإختصاص ، موضحاً أن اللجنة تسلمت ايضاً (١٨٨) إستمارة من مفصولي مصنع سكر الجنيد وقررت اللجنة إعادة (٤٣) مفصول للعمل وتحسين المعاشات ل(١١١) منهم وربط المعاش ل(٤) من المتقدمين وتعديل الدرجة الوظيفية ل(١١) من المتقدمين وطلبت اللجنة إستكمال البيانات الخاصة ل(١٩) من المتقدمين .

وأضاف رشيد سعيد ان اللجنة تسلمت ايضا ملفات المفصولين من مصنع نسيج كوستي والبالغ عددها (٩٩) إستمارة قررت اللجنة إعادة (٤) منهم للعمل وتحسين المعاش ل(٩٥) .

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة أن اللجنة استلمت ( ٦٧٣) استمارة من المفصولين من شركة الحصاحيصا للنسيج وقررت إعادة (١٧) من المفصولين للعمل وتحسين معاش (٢٠٢) وربط معاش (٣٥٤) ، موضحاً أن اللجنة استلمت (٢) استمارة كشف ملحق من مصنع نسيج نيالا وقررت إعادة المفصولين (٢) للعمل ، مبيناً أن اللجنة تسلمت (٥٨) إستمارة خاصة بالضابط الاداريين التابعين لوزارة الحكم الاتحادي في الكشف الموحد وقررت إعادة (٢) للخدمة وتحسين معاش (٣١) منهم واستبعدت اللجنة (٨) ملفات لعدم الاختصاص وطلبت استكمال البيانات الخاصةب (١٧) متقدم من الضابط الاداريين .

وفيما يتعلق بالسلطة القضائية أوضح رشيد أن اللجنة تسلمت (٣٤) استمارة وقررت إعادة شخص (١) للخدمة وتحسين معاشات (٤) منهم وطلبت استكمال البيانات الخاصة ب(٢٩) استمارة لعدم وضوح سبب الفصل فيها ، مشيراً إلى أن اللجنة تسلمت (٥٨) استمارة كشف ملحق لوزارة المالية الاتحادية وقررت إعادة (١١) للخدمة وتحسين معاشات (١٥) منهم وطلبت اللجنة استكمال البيانات الخاصة ب(٣٨) ، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها أسبوعياً بمقرها بمجلس الوزراء للنظر في الطلبات المقدمة من المفصولين سياسياً وتعسفياً.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)