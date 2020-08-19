عاجل.. توافق مصري سوداني إثيوبي بشأن التفاوض حول سد النهضة

الأربعاء 19 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

عُقد اليوم الأربعاء اجتماع لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور مراقبين من الدول الاعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي وذلك استكمالاً للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.



وقالت وزارة الرى توافق الوزراء على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض الحالية حيث بدأت لجنة مصغرة مكونة من عضو فنى وعضو قانونى من كل دولة وبحضور المراقبين والخبراء في تجميع المقترحات في مسودة واحدة على ان تواصل عملها وعرض المسودة على وزراء المياه بالدول الثلاث يوم الجمعة القادم، وذلك في إطار محاولة التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية واعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب افريقيا بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الافريقى يوم 28 اغسطس.

الجدير بالذكر ان الاجتماعات تتم بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، والاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 اغسطس