بالصورة.. حسناء الإعلام السوداني لوشي تشعل السوشيال ميديا وتعرض نفسها للزواج .!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نجحت الإعلامية السودانية الشهيرة آلاء المبارك لوشي في إشعال السوشيال ميديا ببلادها بعد ساعات من نشرها لصورة لها عبر حسابها المتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهرت من خلاله وهي متألقة باللون الأصفر. وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقدنجحت لوشي والملقبة بحسناء الإعلام السوداني في إشعال حسابها بالعبارة التي أرفقتها مع صورتها, وكانت نجمة قناة سودانية 24 قد كتبت وفقاً لما نقلت عنها محررة موقع النيلين (قررت ارتبط رشحوا لي ناس كويسة). وبعد ساعات من نشرها للصورة والتدوينة توالت التعليقات والإعجابات وانهمرت كالمطر, حيث تفاعل مع التدوينة أكثر من 13 ألف شخص بيما تجاوز عدد المعلقين 13 ألف معلق أغلبهم ممن رشحوا أنفسهم للارتباط بها. وفسر عدد من المتابعون والمعلقون تدوينة لوشي على أنها بحث عن الارتباط, بينما قال البعض أنها مزحة ومحاولة من حسناء الإعلام لحشد المتابعين وإنعاش الصفحة.

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