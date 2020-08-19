الخليج 365 :
أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء أن الفائض المعدل لميزان المعاملات الجارية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع إلى 20.69 مليار يورو في يونيو من 11.27 مليار يورو في مايو، إذ ارتفع الفائض التجاري، وفقا لـ”رويترز”.
وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 في المائة في السنة السابقة، في الأغلب بسبب تراجع فائض تجارة الخدمات وتقلص تدفق الدخل الأولي، الذي يتضمن الأرباح من استثمارات خارجية.
كانت هذه تفاصيل خبر فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو يقفز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.