فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو يقفز

الخليج 365 :

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الأربعاء أن الفائض المعدل لميزان المعاملات الجارية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع إلى 20.69 مليار يورو في يونيو من 11.27 مليار يورو في مايو، إذ ارتفع الفائض التجاري، وفقا لـ”رويترز”.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6 في المائة في السنة السابقة، في الأغلب بسبب تراجع فائض تجارة الخدمات وتقلص تدفق الدخل الأولي، الذي يتضمن الأرباح من استثمارات خارجية.