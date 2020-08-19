خسائر فادحة لشعبة الماشية بعد إرجاع سفن من السعودية

الخليج 365 : كشف مقرر شعبة الماشية السابق الاستاذ خالد محمد خير عن تكبد المصدرين خسائر فادحة جراء إرجاع شحنات الماشية من السعودية تعدت الـ ١٠٥ مليار جنيه لـ ٧ سفن تم ارجاعها.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) الذي يقدمه الأستاذ عمار شيلا إلى عدم وجود سياسات واضحة ومستقرة فيما يلي الصادر، واصفاً مايدور بأنه فوضى تمارس بواسطة أجهزة الدولة، مبيناً أن سياسات بنك السودان المركزي هي السبب الرئيسي في مشاكل صادر الماشية، بالإضافة للأمراض والأوبئة في الفترات السابقة. ودعا خالد أجهزة الدولة المعنية بالصادر، والمصدرين، للوقوف على كافة المشاكل التي تواجه الصادر بما فيها أسباب إرجاع بواخر الماشية ومعالجتها لمصلحة الاقتصاد القومي.

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