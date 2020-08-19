وصول عداد (طاسو) لـ٤٠ ألف جنيه

الخليج 365 : كشفت مصادر كوكتيل عن وصول قيمة التعاقد مع عازف الأورغ طاسو إلى ٤٠ ألف جنيه، وزادت المصادر أن طاسو غير مرتبط بفنانة معينة بل يمتلك مكتباً خاصاً به للارتباطات، حيث تقوم الفنانات أنفسهن أحيانا بالتعاقد معه في حال طلبه أهل المناسبة بالاسم.

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