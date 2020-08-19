لجنة الوساطة بين الهواوير و الجموعية تلتقي تاور

إلتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي بروفيسور صديق تاور اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري بحضور والي الخرطوم أيمن خالد محمد خالد لجنة الوساطة بين الهواوير والجموعية، على خلفية نزاع حول الأرض بالريف الشمالي والجنوبي لولاية الخرطوم. وفي تصريح صحفي عقب الإجتماع قال عضو لجنة الوساطة بين الهواوير والجموعية عثمان سيد أحمد العمدة؛ إن الإجتماع إلتأم برئاسة عضو مجلس السيادة الإنتقالي بروفيسور صديق تاور وبحضور والي الخرطوم ونظار القبائل بالسودان.

وأضاف وفق ( سونا) أن بروفيسور تاور وعد بالجلوس مع الأطراف كافة لحل المشكلة التي استمرت خمس سنوات،مشيرا ان اللجنة قد تمكنت خلال تلك الفترة من عقد إجتماعات للوصول إلى حلول مرضية للطرفين. وأعرب العمدة عن أسفهم على الأرواح التي فقدت بسبب النزاع، فيما تجري محاكمات لآخرين، مضيفا أن المشكلة ستجد طريقها نحو الحل قريبا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )