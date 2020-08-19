لأول مرة في الحكومة الانتقالية .. امرأة مديراً تنفيذياً

اصدر والي الخرطوم أيمن خالد نمر قرارا اعفى بموجبه الهادي عبد السيد إبراهيم من مهام المدير التنفيذي لمحلية كرري بحسب صحيفة أخر لحظة كما اصدر قرارا بتعيين السيدة سامية محمد عثمان ساتي مدير تنفيذيا لمحلية كرري. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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