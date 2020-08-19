قائد متحرك استتباب الأمن بمحليتي كأس وشطايه يؤكد استقرار الأوضاع الأمنية بالمحليتين و أكد قائد متحرك استتباب الأمن بمحليتي كأس وشطايه بولاية جنوب دارفور المقدم النور الدومة مادري استقرار الأوضاع الأمنية في جميع مناطق محليتي كأس وشطايه مشيراً الى ان متحرك قوات الدعم السريع نجح في تأمين المناطق الزراعية والرعوية في المحليتين .

وقال النور الدومة وفق اعلام الدعم السريع أن بداية الموسم الزراعي لهذا العام مشرفة وعزا ذلك لعودة النازحين إلى قراهم ومزارعهم وغزارة الأمطار بالمنطقة ،داعياً مواطني الولاية من رعاة ومزارعين بضرورة التعايش السلمي وعدم الاستجابة لكل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار٠

يذكر ان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي ، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو قد وجه بإرسال متحركات عسكرية من قوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى الى مناطق النزاعات الأخيرة بولايات دارفور لبسط هيبة الدولة والقبض على المتفلتين ومحاربة الظواهر السالبة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )