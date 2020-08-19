السيول تجتاح حقول القصب بمصنع سكر سنار

كشف المهندس عبد الرحمن محمد حسن المدير العام لمصنع سكر سنار، عن غرق المساحات المزروعة بقصب السكر بمزرعة مصنع سكر سنار، بجانب المساحات البور.. وأشار الى توقف جميع الطلمبات عن العمل لاكثر من ثلاثة اسابيع نتيجة لاكتفاء المزرعة من مياه الامطار

وقال وفق ( سونا) الاربعاء ان هطول كمية كبيرة من الامطار أدت لزيادة فى منسوب السيول، التى اثرت بدورها فى بعض القرى حول المشروع وخارج المنطقة، الأمر الذى أدى لكسر الترعة الرئيسية فى منطقة كجيك غرب سنار وقرية ود شقورة وقرية الوحدة، مما ادى لكسر الترعة الرئيسية اربع مرات من كيلو 56 المصنع الى كيلو 46 ..

وأبان ان هذه الكسورات ادت الى غرق كل المساحات المزروعة بالقصب بجانب البور. وابان ان المساحه المزروعة بالقصب اكتفت من مياه الامطار القادمة من هضبة موية. وأشار الى ان كمية السيول اكبر من طاقة المصارف، وأن معظم مياه الامطار تمر عبر سايفون القنطرة رقم 45 إلى مصب من النيل الازرق، بجانب ضعف السايفونات فى المناطق جنوب الجزيرة، التى تتعرض سنويا لتأثير مياه الخريف. وقال ان ادارة المصنع تقوم باعباء تطهير مصرف المجير ومد القرى بالاليات لردم كسور المصرف بما يلزم تجاه هذه السيول

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )