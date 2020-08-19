تخصص مستشفيات لعلاج مشتبهي ومصابي كرونا مجاناً

اصدرت وزارة الصحة الخرطوم تعميما اكدت فيه توفر الخدمات العلاجية للمشتبهين أو مصابي فيروس كورونا بمراكز العزل الأولية بالمستشفيات العاملة والمفعلة مسبقاً بمحليات الخرطوم الثلاث ومنها مستشفى إبراهيم مالك، مستشفى التميز، مستشفى حاج الصافي، مستشفى أحمد قاسم، مستشفى أمدرمان (على سبيل المثال لا الحصر) لافتة الى تقديم هذه المراكز الرعاية من تشخيص وعلاج مع توفر الطواقم الطبية المدربة وناشدت المواطنين بالالتزام بالموجهات الصحية باعتبارها خير معين للحفاظ على سلامتهم .

واكدت الوزارة في تعميمها وفق صحيفة أخر لحظة انه في حال حوجة المريض لرعاية خاصة يتم تحويله الى مراكز العزل المتخصصة (مستشفى يونيفيرسال، مستشفى جبرة، مستشفى الخرطوم ، مستشفى أمدرمان) عن طريق الإدارة العليا لمراكز العزل ICC (يتوفر بها متخصصين في مجالات الباطنية والصدرية والطوارئ والعناية المكثفة) حسب حوجة المريض(عناية مكثفة، عناية وسيطة، استصفاء دموي” غسيل كلوي”) واشارت الى ان هذه المراكز على قدر عال من التجهيز وبها كوادر متخصصة وعلى درجة عالية من الكفاءة. ويتم تحويل المرضى اليها عن طريق إسعافات مخصصة من الإسعاف المركزي مجاناً .

ونوهت الى ان كل العلاجات والفحوصات والخدمات الأخرى المتوفرة داخل هذه المراكز مجانية ولا توجد اي رسوم على التنويم بجميع المراكز سواء بالعنابر او العنايات (المكثفة والوسيطة) فضلا عن مجانية خدمة الاستصفاء الدموي متمنية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)