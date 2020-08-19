إسرائيل تؤكد وجود اتصالات مع السودان والاتفاق معه سيشمل إعادة المتسللين

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن هناك اتصالات مع السودان، وأن الاتفاق معها، ضمن الأجندة، وهو يشمل إعادة طالبي اللجوء السودانيين لبلادهم.
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ونقلت القناة الـ12 العبرية صباح اليوم الأربعاء، عن الوزير كوهين قوله: “على عكس تصريحات وزير الخارجية السوداني، هناك اتصالات مع السودان، والاتفاق معها ضمن أجندة العمل”.
وبحسب القناة، أضاف وزير الاستخبارات كوهين، أن “الاتفاق مع السودان، سيشمل إعادة المتسللين من إسرائيل إلى السودان”.
ولفتت القناة إلى أن تصريحات الوزير كوهين، تتناقض مع تصريحات وزير الخارجية السوداني، الذي أنكر أمس وجود أي اتصالات بين السودان وإسرائيل.
وأشارت القناة إلى أن الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، قال أمس: “نتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل، وهناك اتصالات متبادلة بيننا”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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