التعليم العالي اتجاه لمراجعة سياسات القبول

قال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. سامي شريف ان الوزارة انجذت قانون تنظيم التعليم العالي والجودة والاعتماد ولائحة الاساتذة وتعكف حاليا على وضع استراتيجية 2020-2030 وكشف الوكيل في ورشة استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي عن اتجاه لمراجعة سياسات القبول لتحقيق العدالة
واشار الي ان الاستراتيجية تهدف لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة بحلول 2030 وعقد ورش منها ورشة مراجعة قانون صندوق دعم الطلاب والبعد به عن الهيمنة والتمكين وورشة اخرى عن التمويل دعم حكومي واهلي.
وكشف د. صلاح سعيد خبير في مجال استراتيحية التعليم بحسب صحيفة أخر لحظة عن ان النساء يشكلن 50% في مؤسسات التعليم العالي وقال ان الهدف من الاستراتيجية وضع اطار يتؤام من واقع البلاد والتغلب علي التحديات وتحسين جودة البرامج التعليمية وملائمتها لسوق العمل
مشيرا لتدني في استيعاب الفئة العمرية 17-20 في مؤسسات التعليم العالي والبالغة 17% مقارنة مع 23 % في الدول العربية واكد وجود نقص في معلمي المواد العلمية ( كيمياء فيزياء احياء) ونوه الى ان 70% من الطلاب في المساق الادبي و30% في العلمي ممايستدعي بذل جهد مشترك لعكس النسبة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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