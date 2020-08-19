ارتفاع طفيف في أسعار السلع الدولارية

تشهد السلع الاستهلاكية ارتفاعا طفيفا في الاسعار عزاه بعض التجار لارتفاع اسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي مما أضعف الحركة التجارية وقال تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم أحمد الهادي بحسب صحيفةـ (السوداني) إن زيادة الاسعار سببها ارتفاع وتذبذب سعر الصرف مما انعكس على ارتفاع سعر التكلفة بالمصانع والشركات، مبينا أن سعر جوال السكر (4,100) لزنة (50) كيلو وسعر زيت التحمير (36) رطل بسعر (3,5) آلاف جنيه.

واضاف تاجر سلع بالخرطوم محمد عمر أن ارتفاع الاسعار بسبب الزيادة العالمية وارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي وتدني العملة المحلية، مبينا أن سعر كرتونة لبن البودرة (2,5) كيلو عدد (3) اكياس (4) آلاف جنيه اما العدس زنة (200) جرام فبـ (1,800) جنيه لـ (40) ظرفا، فيما سجل سعر النشويات لكل من السكسكانية والشعيرية والمكرونة (720) جنيه، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار إن ظل الدولار على ما هو عليه في الارتفاع، وسعر زيت ألف ول لـ (3,5) آلاف جنيه لعبوة (36) رطلا .

واضاف تاجر سلع ببحري محمد عوض أن هنالك ارتفاعا في اسعار السلع بالسوق بسبب ارتفاع الدولار بالسوق الموازي وتأثر الموردين، ، مبينا أن سعر كيلو السكر قفز لـ (90) جنيها بدلا عن (70-50) جنيه خلال فترة وجيزة، متوقعا زيادة جديدة مع تذبذب سعر الصرف، لافتا إلى أن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع قفز إلى (1,200) جنيه بدلا عن (1,194) جنيه كما ارتفع سعر دقيق سيقا عبوة (10) كيلو بكتات من (500) جنيه (720) جنيه، واشار لمعاناة السوق في ألف ترة الحالية من الكساد وضعف القوى الشرائية بسبب الاسعار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )