عاجل.. غرق المساحات المزوعة بقصب السكر بسنار جراء السيول

كشف المهندس عبد الرحمن محمد حسن المدير العام لمصنع سكر سنار السودان، عن غرق المساحات المزروعة بقصب السكر بمزرعة مصنع سكر سنار، بجانب المساحات البور، وأشار الى توقف جميع الطلمبات عن العمل لاكثر من ثلاثة اسابيع نتيجة لاكتفاء المزرعة من مياه الامطار، مؤكدا أن هطول كمية كبيرة من الامطار أدت لزيادة فى منسوب السيول، التى اثرت بدورها فى بعض القرى حول المشروع وخارج المنطقة، الأمر الذى أدى لكسر الترعة الرئيسية فى منطقة كجيك غرب سنار وقرية ود شقورة وقرية الوحدة، مما أدى لكسر الترعة الرئيسية أربع مرات من كيلو 56 المصنع الى كيلو 46. و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الأربعاء، أبان أن هذه الكسورات ادت الى غرق كل المساحات المزروعة بالقصب بجانب البور، وأبان أن المساحة المزروعة بالقصب، إكتفت من مياه الأمطار القادمة من هضبة موية. وأشار إلى أن كمية السيول أكبر من طاقة المصارف، وأن معظم مياه الأمطار تمر عبر سايفون قنطرة رقم 45 إلى مصب من النيل الأزرق، بجانب ضعف السايفونات فى المناطق جنوب الجزيرة، التى تتعرض سنويا لتأثير مياه الخريف. وقال أن إدارة المصنع تقوم باعباء تطهير مصرف المجير ومد القرى بالاليات لردم كسور المصرف بما يلزم تجاه هذه السيول.

