شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يترقب عدد كبير من محبي ومعجبي الفنانة انصاف مدني (اللايف) القادم الذي سيبث غداً عبر منصة ليالي البروف، هذا وتحظى (لايفات) انصاف مدني بالكثير من الجدل بسبب تصريحاتها وعفويتها الطاغية. هذا وأكدت مصادر مطلعة لكوكتيل ان اللايف لن يكون غناء وحسب بل سيحتوي على (ونسة) بين انصاف وجمهورها.

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كانت هذه تفاصيل خبر يبث على منصة البروف… ترقب واسع لـ(لايف) انصاف مدني غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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