بابا الفاتيكان يحذر من توفير لقاح كورونا للأغنياء فقط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر بابا الفاتيكان، فرانسيس، اليوم الأربعاء، من أن يكون لقاح كورونا المستجد متاحا في المقام الأول للأغنياء، دون أن يصبح مشتركا للبشرية جمعاء.

الفتيكان – سبوتنيك. وقال البابا، أثناء الحضور العامّ التقليديّ في القصر الرسولي بالفاتيكان: “سيكون من المؤسف في حالة اللقاح لفيروس “كوفيد – 19″ أن تعطى الأولوية للأغنياء. وسيكون من المؤسف أن يصبح هذا اللقاح ملكا لدولة وليس عالميا للجميع”.

وشدد البابا فرانسيس على أن وباء “كوفيد-19” أظهر بوضوح “الحالة الصعبة للفقراء وأوجه التفاوت الكبيرة السائدة في العالم”، مضيفا بقوله ” لقد وجد الفيروس، الذي لا يميز بين الناس، في مساره المدمر، عدم مساواة وتمييزا كبيرا، بل إنه زاد من ذلك”.

ووفقا للبابا، فإن الاستجابة للوباء ينبغي أن تكون مزدوجة. فمن ناحية، من الضروري إيجاد علاج “للفيروس الصغير ولكن الرهيب الذي يضع العالم كله على ركبتيه”. ومن ناحية أخرى، نحن بحاجة إلى مكافحة “الفيروس الكبير، فيروس الظلم الاجتماعي، وعدم المساواة في الفرص، والافتقار إلى الحماية للأضعف”.

واختتم البابا فرانسيس بالقول “علينا أن نعمل الآن للتخلص من هذه الأوبئة الناجمة عن الفيروسات الصغيرة غير المرئية وتلك الناجمة عن الظلم الاجتماعي الكبير والمرئي”.