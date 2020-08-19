هدى عربي تطيح بـ(لوشي) من صدارة الفيس بوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصبحت الصفحة الشخصية للفنانة هدى عربي بفيس بوك من أكثر الصفحات حيوية وتفاعلا، حيث تحظى بوستات هدى بتفاعل كبير من الأعضاء خصوصاً البوستات المتعلقة بأوضاع البلد. بالمقابل، أكد عدد من المتابعين أن هدي استطاعت تجاوز لوشي في سباق التفاعل في الفيس بوك، حيث كانت الأخيرة تحتكر صدارة التفاعلات هناك بلا منازع.

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