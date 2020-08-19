الدولار يحجم بيع حديد التسليح بالمصانع ويرفع أسعاره

الخليج 365 : كشف بعض مسئولي مصانع حديد التسليح لـ (السوداني) عن ارتفاع اسعار السيخ بالمصانع.

وعزا صاحب مصنع ابا القاسم لحديد التسليح عبد الله عثمان الارتفاع لارتفاع سعر الصرف وإحجام المصانع عن البيع بسبب الاسعار وتتراوح اسعار المصانع (135-120) ألف جنيه لسعر الطن وسعر الاسواق يتراوح ما بين (115-110) جنيه، مبررا تراجع سعر السوق مقارنة بأسعار المصانع أن السيخ المطروح في السوق غير مطابق للمواصفات والمقاييس في غالبه .

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