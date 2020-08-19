إيران تحذر من “مؤامرة عربية خطيرة” وتؤكد أن إسرائيل “مصدر انعدام الاستقرار”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن “التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل “مؤامرة”، مؤكدة في الوقت ذاته، أن طهران تسعى للحفاظ على علاقاتها مع جيرانها في المنطقة وتوسيعها.

طهران – سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريحات مع وكالة “سبوتنيك” إن “مؤامرة تطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والدول الإسلامية والعربية كانت على جدول أعمال الكيان الإسرائيلي”.

وأضاف أن “الكيان الإسرائيلي هو مصدر انعدام الأمن والاستقرار ورمز واضح لاحتلال وإرهاب الدولة”، متابعا أنه “لطالما أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحفاظ وتوسيع العلاقات مع جيرانها وستواصل هذا النهج”.