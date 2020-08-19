مقتل مواطن على يد نظاميين بالبحر الاحمر…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوقفت شرطة بمحلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر نظاميين يتبعان للقوات المسلحة بتهمة قتل سائق حافلة.

وحسب تحقيقات الشرطة فإن النظاميين دخلا في مشاجرة مع المجنى عليه فاعتديا عليه بالضرب الذي أدى إلى مقتله، وفور وقوع الحادثة وصلت قوة من الشرطة وألقت القبض على المتهمين ومن ثم أحالت الجثة إلى المشرحة، مدونة بلاغاً بالقتل العمد تمهيداً لمحاكمتهم. المادة السابقة الجزيرة من الداخل.. بقلم د. عبد اللطيف البوني المقالة القادمة السودان ….العودة إلى مربع العنف المفرط

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