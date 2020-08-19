سرقة منزل طبيبة بالصافية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحقق الشرطة في الخرطوم بحري حول ملابسات سرقة منزل طبيبة بحي الصافية.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن الطبيبة فقدت من منزلها مصوغات ذهبية وأموالا نقدية وهاتفا، وأضاف أنها أخطرت الشرطة بالسرقة، حيث حققت الأخيرة في ملابسات السرقة واتهمت الطبيبة عاملة منزلية بالضلوع في السرقة وكشفت عن فقدانها لـ(38) ألف جنيه ومصوغات ذهبية تقدر بـ(760) ألف جنيه، ودونت الشرطة بلاغاً بالسرقة ولاحقت المتهمة التي أرشدت عليها الطبيبة الشاكية.

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