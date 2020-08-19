حمدوك ليس الوطن يا شباب.. بقلم العيكورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مُصطلح (مليونية) مسمىً أصبح مجازاً لا يمت الى الحقيقة بصلة فتعداد للمتظاهرين أو المتجمهرين يحسب بالاقمار الاصطناعية أو بالطائرات المسيّرة من علٍ بحساب المتر المربع ولها [factor] يضع في الحسبان المباني والشجر وأعمدة الإنارة والكهرباء وغيرها مما يتخلله جمع المتظاهرين وبهذه الأسس لم تنطلق بالسودان مليونية (بحق وحقيقي) إلا تلك التى سيرتها الجبهة الاسلامية إبان حكومة الصادق المهدي أواخر الثمانينيات ومن حسبها هُم الامريكان بأنها تجاوزت المليونين، إذا أي تجمع ليس بالضرورة أن يصل المليون أو حتى يلامسه بقدر ما هو لفظ قصد منه التضخيم ليس إلاّ ولم تكُن (مليونية) جرد الحساب الاخيرة التى لم تتجاوز البضع آلاف من المتظاهرين والبضع هو ما دون العشرة، سأعود عزيزي القارئ هُنا لفوضى (المليونيات) وما تحدثه من إرباك لحركة الشارع والسير بلا هدف وما يصاحبها من إحتكاك قد يؤدي الى التأثير سلباً على النسيج الاجتماعى (برأيي) سئم الناس حقيقة من (حكاية) المليونيات وإشغال المُكون الأمنى وكأن الصراخ والهتاف هو ما سيحل مشاكل السودان في ظل حكومة تحتضر وفاقدة للبوصلة والشرعية معاً فما ذا لو نشطت الندوات العلمية والليالى السياسية من أساتذه الجامعات والمختصين تُبصر الناس بخطورة الوضع الامنى والاقتصادى وتحذرهم بمن يتربص بهم وهم في غيي (المليونات) ساهون حتى لا يذهب الوطن فى خضم الصراعات الداخلية التى لا طائل من ورائها، ماذا لو تحدث الشباب والثوار تحت حزبً جامع كونوه يبلورون رؤية يقدمونها للناس بدلاً عن الصراخ والهتاف ، ماذا لو إنتقدوا الحكومة وهم جلوساً على الكراسي بلا تشنج وعصبية (برأيي) أن منبر الاحياء والتجديد الذى يبث ندواته عبر الوسائط (اليوتيوب) هو من أنجح المنابر التى يقف خلفها شباب مثقف واعٍ إستمعت لعدة ندوات متفرقة تناولت كل شئ الادب والثقافة والبترول وازمة الحكم لم يتركوا عنواناً إلا وقتلوه بحثاً بمختصين من أصحاب تلك العلوم والله لو طرحوه برنامج عمل لحكومة لنهض السودان ! فأين بقية شباب وشابات السودان ؟ يقال أن الحيز إن لم يُملأ إمتلا بالهواء فلماذا إنصرف الشباب عن التفكير الجاد وإنساقوا خلف أصحاب (الأيدلوجيات) والاهداف الخربة يسوقونهم كما القطيع كل يوم تحت عنوان ومسيرة ! فالى متى يظلُ شبابنا ينتظرون من يفكر لهم ويملئ ماذا يفعلون، يا أخى أتركوا المليونيات غير المجدية والتفتوا لوطنكم وتحدثوا بهدوء فالشرق مُستهدف والثروة هى الميناء والغرب مستهدف والثروة هي النفط واليورانيوم والجنوب مُستهدف والثروة هى المنجنيز والكروم والنيل مستهدف والثروة هى الارض والماء والشجر فمتى يصحو شبابنا عن ثباتهم؟ وفوق هذا وذاك فالوحدة الوطنية والعقيدة والدين هى أول من سيُذبح فأفيقوا يا شباب السودان ولا تختصروا الوطن في حكومة (حمدوك) فأنتم الوطن والحكومة ومن يبني ويعمر هى سواعدكم لا سواعد الشيوخ الواهنة أنتم من سيصنع التاريخ فلا تكونوا كالفحمة (يشخبط) بكم آخرين على جدارية الوطن ثم يدوسها بقدميه فدعكُم من الحُكومة فهى ذاهبة لا محال و ستأتي أخرى ولكن إذا ذهب الوطن فهل سيأتى آخر؟ وما أكثر النماذج المؤسفة من حولنا. دعكم يا شباب من الذين يكتبون بالقلم الاسود ينفثون سموم التحزب والعنصرية البغيضة عبر اقلامهم فدعكُم من هؤلاء ولو لمعت أسمائهم و ذاع صيتهم فمن الحروف ما هو مسموم ومبيوعٍ ومتردياً فدعكم عن ما كتب فلان وعلان ا فالحروف لن تبنى وطناً ولن تشيد مصنعاً واعلموا أن أبناء البيت الواحد منهم الصالح والطالح فكونوا جسماً صالحاً لوطنكم فقد بدأت تتآكل أطرافه.

قبل ما أنسى: ــــ

بعض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر بأمريكا بدأوا في دراسة تحريك دعوة ضد السودان مُطالبين بتعويضهم ! غايتو بقينا زي أولاد عبد الصادق ومن يرغب في فهم (الحكاية) يزورني على الخاص !! غايتو لكن جنس (سلبطة). ما يكون حاج المتنبى كان قاصدنا عندما قال: من يهُن يسهلُ الهوانُ عليه ما لجُرحٍ بميتٍ إيلامُ . (إن شاء الله ما يكون قاصدنا).