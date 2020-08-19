التصعيد الثوري ضد مدني عباس .. هل يقود لحجب الثقة أم الإستقالة؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب عدد من رجال الأعمال والمنتجين في وقفة احتجاجية بإقالة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني الذي اسهمت قراراته بزعمهم في خسارتهم وخسارة البلاد ملايين الدولارات، مع اتهامه بالمعاملة السيئة لرجال الأعمال بحبسهم في الوزارة نتيجة سلحفائية الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم.

وبعيداً عن كل مآخذ بعض رجال الاعمال على (مدني عباس مدني) الذي أثار دهشة غالب المواطنين، بعدم شموله قرار التغيير الجزئي لحكومة حمدوك بقبول رئيس الوزراء لإستقالة عدد من وزرائه في وقت سابق. وقد اشتعلت لذلك حينها وسائط التواصل الاجتماعي بالتعليقات المندهشة لبقائه في الوزارة، لاعتقاد الجميع أن وزارة التجارة والصناعة هي من أضعف الوزارات أداءً ضمن حكومة حمدوك، لفشلها حتى فيما أعلنته من برامج خاصة بها مثل مشروع سلعتي الذي بشرت به ومشروع من المصنع للمنتج الذي نادت به أيضاً، وهي برامج أعلنتها من نفسها وكان المأمول نجاحها إلا أنها لم تتجاوز طور الدعاية والإعلان وما صاحبها، هذا فضلاً عن فشله في ضبط السوق وإلزام التجار بوضع ديباجات الأسعار على السلع الإستهلاكية فضلاً عن استمرار صفوف الخبز، وغيرها من تصاعد وتيرة الأسعار اليومية. وهي كلها إشارات تدل على الفشل وضعف الأداء، بما جعل أغلب المتابعين توقع اعفائه في أول تغيير وزاري.

الآن بعد الوقفة الاحتجاجية لبعض رجال الأعمال للمطالبة بإقالته هل يستجيب حمدوك لذلك؟ أم يظل مدني كما هو جزء من حكومة حمدوك التي تعمل لجان المقاومة على التصعيد ضدها بكل وزرائها لا مدني وحسب، بل ودمغتها بالفشل. وقد أعلن ذلك أيضاً الحزب الشيوعي الذي دخل على الخط وصرح بفشل حكومة الفترة الانتقالية (حكومة حمدوك) مثلما صرح من قبله حزب الأمة القومي بقيادة الإمام الصادق المهدي، وأيضاً رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير. وجميعها أحزاب فاعلة في الساحة السياسية ضمن الحاضنة السياسية للحكومة.

وذلك جعل كثير من المراقبين والمهتمين يتساءلون، في ظل ما استجد من معطيات، من خلال تجدد الحراك الثوري وما أعلنته لجان المقاومة من تصعيد، ضمن مسيرات جرد الحساب وتصحيح المسار، مع ماهو معلن من رأي لعدد من الأحزاب الفاعلة في الحاضنة السياسية بفشل الحكومة، خاصة وأن غالب الأحزاب والقوى السياسية لم تر في التغيير الجزئي للحكومة الذي تم قبل فترة قصيرة أية جدوى أو لمحة إيجابية واعتبرته (تحصيل حاصل لاطائل من وراءه).

هل يتطور الأمر في ظل هذه الأوضاع بالمطالبة لا باقالة مدني وحسب، وإنما بحل مجلس الوزراء الإنتقالي وسحب الثقة عن حكومة حمدوك؟.