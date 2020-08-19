والي ولاية الجزيرة يصدر قرار بالغاء العقودات الخاصة بتكليف العاملين بالخدمة المدنية

أصدر الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة اليوم القرار رقم (9م) لسنة 2020م والقاضي بإلغاء كافة العقودات الخاصة بتكليف العاملين بالخدمة المدنية بالولاية. والغي القرار وفق (سونا ) جميع العقودات الخاصة بتكليف العاملين بالخدمة المدنية ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 سبتمبر 2020م وحصر جميع الذين تم الغاء عقوداتهم ولا يجوز لأي جهة التعاقد مع العاملين مرة أخرى وفي الحالات التي تستدعي التعاقد (خبرة نادرة) يتم مخاطبة الوالي للإستثناء . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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