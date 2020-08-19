شعبة الماشية : 105 مليون جنية خسائر المصدرين بسبب ارجاع من السعودية

كشف مقرر شعبة الماشية السابق خالد محمد خير عن تكبد المصدرين خسائر فادحة جراء إرجاع شحنات الماشية من السعودية تجاوزت (105)مليون جنيه ل (7) سفن تم ارجاعها.
وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي ) الذي يقدمه الاعلامي عمار شيلا الي عدم وجود سياسات واضحة ومستقرة فيما يلي الصادر،
واصفا مايدور بأنه فوضى تمارس بواسطة أجهزة الدولة، مبينا ان سياسات بنك السودان المركزي هي السبب الرئيسي في مشاكل صادر الماشية، بالاضافة للأمراض والاوبئة في الفترات السابقة.
ودعا خالد وفق صحيفة أخر لحظة أجهزة الدولة المعنية بالصادر، والمصدرين، للوقوف على كافة المشاكل التي تواجه الصادر بما فيها اسباب إرجاع بواخر الماشية ومعالجتها لمصلحة الاقتصاد القومي .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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