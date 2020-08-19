الإعلان عن إفتتاح أطول كوبري في أفريقيا بالسودان العام المقبل

أعلن المهندس أحمد عبد الرحمن المدير العام لمشروع كوبري الدباسين، اكتمال العمل في الكوبرى وافتتاحه في النصف الثاني من العام المقبل.

وعزا تأخر افتتاحه المقرر له أكتوبر من العام الجاري، لتأثير جائحة كورونا على العمل، وتأخر وصول الأجزاء المصنعة في الخارج، منوهاً لوجود 3 بواكٍ مكتملة التصنيع في مصر وفي انتظار الترحيل.

Advertisements

وأضاف أحمد بحسب صحيفة السوداني، أن الكوبري الذي يبلغ طوله واحد كيلومتر و670 متراً يعتبر الأطول في افريقيا، ويحتوي على مسارين بكل اتجاه، وعدد 30 محوراً، قد اكتمل العمل في المنشأ التحتية بنسبة 100%.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)