شاهد بالفيديو.. السودان بلد العجائب.. حادث مروري على الهواء مباشرة بالخرطوم

في لقطة وصفها البعض بالطريفة شهد أحد شوارع العاصمة السودانية الخرطوم حادث مروري أثناء حديث مراسل قناة سكاي نيوز للقناة من الشارع الذي شهد اصطدام سيارة بحافلة (كريز).

وفي الوقت الذي كان يتحدث فيه المراسل من الشارع للقناة التي يعمل بها عن حديث المتحدث الرسمي للخارجية السودانية حول التطبيع مع إسرائيل, شهد الشارع الحادث الطريف والبسيط والذي تسبب فيه سائق العربة بمحاولته دخول الشارع ليصطدم بالحافلة (الكريز) التي حاول سائقها تفادي السيارة الصغيرة لكن فشلت محاولاته لينتج عن ذلك الحادث الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

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https://web.facebook.com/SudanazBroadcast/videos/225106962207933/

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لم يخلو المشهد من السخرية, حيث سخر الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الواقعة ووصفوا السودان ببلد العجائب, بينما نصب بعض المعلقون أنفسهم كمحللين للحادث وحمل الكثير منهم صاحب السيارة الصغيرة المسؤولية, بينما انتقد القليل منهم سائق (الكريز) لعدم اتاحته الفرصة لسائق العربة لدخول الشارع على الرغم من أنه مخطئ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)