وزير التربية يرهن فتح المدارس في سبتمبر بشرط .. تعرف عليه

رهن وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين أحمد التوم فتح المدارس في موعدها المحدد بالسابع والعشرين من سبتمبر المقبل حال سارت الأمور بشكل طبيعي.

وأقر الوزير بوجود صعوبات تواجه العام الدراسي ممثلة في عدم تأهيل بعض المدارس، ونقص في الإجلاس، والكتاب المدرسي، كاشفاً عن تعاقد الوزارة مع شركة مطابع السودان للعملة لطباعة (50) مليون كتاب، مشيراً إلى اكتمال تنقيح وتخفيف المنهج القديم.

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وفيما يتعلق بالرسوم التي تفرضها المدارس الخاصة، قال الوزير بحسب صحيفة آخر لحظة، إن مسألة تحديد الرسوم شأن ولائي ولن تتدخل الوزارة إلا إذا طلبت الأطراف تدخلها، مبيناً أنه مقدور على حلها بالتوافق بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)