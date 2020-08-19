توأمة بين الإدارات الأهلية بشرق السودان وحركة العدل والمساواة

توافق وفد من الإدارات الأهلية بشرق السودان بقيادة الناظر محمد الأمين تِرِك أمس الثلاثاء، مع حركة العدل المساواة السودانية بقيادة السلطان إبراهيم أبكر هاشم ممثل الحركة بالداخل، على قيام توأمة بين الجانبين حول القضايا المشتركة.
وانعقد اللقاء بمقر حركة العدل والمساواة بالخرطوم بحسب صحيفة الصيحة، بحضور مستشار الحركة عبد العزيز نور عشر وإدارات أهلية من شرق السودان، وتوافق الطرفان على أن أقاليم دارفور وشرق السودان والنيل الأزرق متشابهة في التهميش والظلم من النظام السابق وحتى ما بعد ثورة ديسمبر، واتفقا على قيام توأمة وتقديم طرح واحد يُخاطب قضايا الأقاليم المهمشة والتي تعاني من ظلم الحكومات، بجانب العمل المشترك وطرح الرؤى لحل القضايا الراهنة وتقديم مقترحات تخاطب معاناة المواطنين، وقضية الشرق الحالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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