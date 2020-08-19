الوساطة تُحدِّد سقفاً زمنياً لحسم قضايا المنطقتين

عَقد وفد الحكومة المفاوض والحركة الشعبية شمال – بقيادة مالك عقار أمس، جلسة مباحثات حول ورقة القضايا السياسية الخاصة بالمنطقتين.
وقال عضو فريق الوساطة ضيو مطوك، إن الوساطة وضعت حداً زمنياً لا يتعدى اليومين لاستكمال المناقشة حول ورقة القضايا السياسية الخاصة بالمنطقتين ومن ثم إعدادها للتوقيع عليها بالأحرف الأولى ليكون ملف القضايا السياسية الخاصة بالمنطقتين – الحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار قد اكتمل.
وقال مطوك بحسب صحيفة الصيحة، إن فريق الوساطة اجتمع بوفد الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو المفاوض وتم الاتفاق على عودة الوفد لطاولة المفاوضات غداً الخميس، وأضاف: “التفاوض سيتواصل حول ملف إعلان المبادئ خاصة البند المُتعلِّق بعلاقة الدين بالدولة وربما تناولت جلسات التفاوض، القضايا الخاصة بوقف العدائيات والعمل الإنساني”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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