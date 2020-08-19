إحباط تهريب مخدرات ممنوعة داخل (أقلام حواجب)

أفلحت إدارة جمارك مطار الخرطوم، في ضبط حبوب مخدرة تبلغ كيمتها (95) ألف حبة من مخدر الـ(الكوزموس) (cosmos) وضبطية مخدر (الكبتاجون) عبارة عن (36) ألف حبة مخفية داخل (أقلام حواجب). ووقف مدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ على الإنجاز.

وأفاد مدير إدارة الجمارك العميد شرطة الفاتح دهب بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن الحبوب المخدرة ضبطت بحوزة أجنبي الجنسية مخفية داخل حقيبتين، مشيراً إلى أنها تم شحنها من إحدى الدول الأجنبية.

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وأكد مدير فرع الصالات والتارمك العميد عبد الرحمن بدوي، أن الحس الأمني لمنسوبي جمارك المطار أفشل جميع محاولات التهريب للممنوعات المختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)