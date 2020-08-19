عاجل.. الإعلان عن افتتاح أطول كوبري في أفريقيا بالسودان العام المقبل

الأربعاء 19 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن المهندس أحمد عبد الرحمن المدير العام لمشروع كوبري الدباسين، اكتمال العمل في الكوبرى وافتتاحه في النصف الثاني من العام المقبل.



وعزا تأخر افتتاحه المقرر له أكتوبر من العام الجاري، لتاثير جائحة كورونا على العمل، وتأخر وصول الأجزاء المصنعة في الخارج، منوهاً لوجود 3 بواكٍ مكتملة التصنيع في مصر وفي انتظار الترحيل، وأضاف في حديثه لقناة النيل الازرق أن الكوبري الذي يبلغ طوله واحد كيلومتر و670 متراً يعتبر الأطول في افريقيا، ويحتوي على مسارين بكل اتجاه، وعدد 30 محوراً، قد اكتمل العمل في المنشأ التحتي بنسبة 100%.