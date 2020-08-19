تفاصيل الإعتداء على شيخ الصاغة محمد تبيدي…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت اللجنة التمهيدية للإتحاد العام للصاغة والتعدين عن تعرض شيخ الصاغة محمد تبيدي مصطفي لاعتداء اليوم داخل محله ببرج الذهب. وقالت اللجنة في بيان تحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه: (كانت قوة أمنية تقوم بملاحقة تجار العملة في منطقة السوق العربي بالقرب من اتجاهات برج الذهب، وتطور الأمر لملاحقتهم داخل مباني البرج مما أحدث إختلالات واضحة هنا وهناك، كان أوضحها إعتداء على شيخ الصاغة محمد مصطفى تبيدي من أحد أفراد القوة المكلفة بملاحقة تجار العملة إثر نقاش بينهما داخل محل شيخ الصاغة والذي أوضح لمنسوب القوة أن الذي يجلس داخل محله شخص يرتبط بتجارة الذهب وليس أحد تجار العملة الذين هربوا لداخل المجمع بعد ملاحقتكم لهم، وبين ذلك النقاش حدث الإعتداء غير الموضوعي والبعيد عن ممارسة العمل بمهنية وإحترافية وفهم للذي يحدث بالكامل، بعده تم اغلاق المجمع تضامناً ورفضاً لذلك السلوك العدواني والإعتداء على شيخ الصاغة داخل محله). وقال البيان: (قدمت الشرطة على لسان أحد قادتها اعتذاراً عن الذي حدث مؤكداً حرصهم على ممارسة العمل بكفاءة ومهنية عالية، رافضاً ذلك الإعتداء وأي عمل خارج دائرة القانون والمسؤولية الشرطية في بسط الأمن، مؤكداً على البدء في معالجة ذلك الأمر بكل شفافية داخل المؤسسة الشرطية). وأضاف البيان: (هذا وقد عادت الحياة لطبيعتها في برج الذهب، ونؤكد أننا نعمل وفق القانون ونستطيع حماية المهنة بالقانون من أي إعتداءات وإستغلال للسلطة، وندعو للعمل بمهنية وبرؤية قانونية كاملة معنا وذلك حق واجب كمواطنين وكقطاع مهني يمارس العمل بقانونية الممارسة كلها).