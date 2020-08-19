الكنداكات يصرعن قرقوش بالقاضية !!.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* من قبل قلنا ليكم الكنداكات ليس هن حريم السلطان زمان لا يهشن ولا ينشن ولا يشققن الرؤس .. كنداكات زمان هزمن الروم فما بالكم بكندكات عشرين عشرين ؟!

* قرقوش تمسك بالرأى الواحد وأصر علي أن النشاط قائم قائم ومافي زول يقدر يقول غير ذلك لا وزارة ولا سياده !!

* قرقوش قال سيادة شنو ؟ ووزيرة شنو ؟ الكلام كلام فيفا بس وما خلا الفيفا باطل ونادى الفرق بكل أشكالها ممتازة وسوداني وتأهيلية الإعداد للنطلاق وتنفيذ البرنامج الذى أعدته لجنة المسابقات !!

* الباشمهندسة راقده ليها فوق رأى وقالت لا نشاط ولا يحزنون والأيام المقبلة الفي القِدِر بيجيبو المُغراف !! و…

* لجنة طوارئ الكورونا العليا في غفلة بعثت خطابها سرى وشخصي للمدير التنفيذى لإتحاد كرة القدم السوداني د. حسن أبو جبل لا غية خطابها الأولاني معلنة تجميد النشاط و…

* يا أبو الشد شرط ورقك وسوق معاك باني وكلام بنت البوشي هو الأصل لا لا لأى نشاط !!

* صفق قرقوش يديديه وهو يردد والله زمن والزمان يغير كل شئ أيام سلفت عندما كان الحُكم ذكورى أقول لا تنفذ كل ما أقوله وجاء حُكم أخوات ميرفت حسين يقلن لا تمشي كلمتهن !!

* وتم فض معسكرات الفرق وكل فريق لزم الدار في سُكات !!

* أه.. الحاصل شنو في الهلال سيد البلد هلال كردنه وقبيل قلنا ليكم من تذوق حلاوة الحُكم يصعب عليه التنازل !!

* حكاية أشرف تنازل عن رئاسة الهلال مجرد خدعة قام بها الرجل ليقيس بها موقفه وموقف المعارضون لحكمه وصدقت توقعات الرجل وعاد مكرماً معززاً لكرسي الرئاسة .. وكمان ؟

* وكمان شنو ؟ هذه المرَّة عاد بتوافق أهل الهلال وبعيداً عن مرض الجمعيات العمومية وإستجلاب العضوية بالباصات والدفارات ،، وفرض جماعته نائبه وأميته العام وأحمد دوله وكمان العم شبشه دخل المجلس !! وباكر النشوف آخرتها !!؟

الجيش يكرم :ــ

في عيد الجيش تم تكريم عدد من الرياضيين في العديد من المناشط الرياضية وعلي المستوى القومي تم تكريم البروف كمال حامد أبراهيم شداد رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم كما تم تكريم البطل الملاكم محمد مرحوم وفي مجال أم الألعاب وجدت حظها بتكريم البطل الأوليمبي إسماعيل أحمد إسماعيل للإنجاز الذى حققه في الدورة الأولمبية ببكين الصينيه ..