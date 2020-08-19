تأخير إعلان التطبيع وطعن المعارضة.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* لا يوجد سببا واحدا ومبررا لتأخير إعلان لجنة تطبيع نادي الهلال من قبل اتحاد كرة القدم ومن رئيس الاتحاد بصفة خاصة

، وطالما اقتنع الرئيس السابق أشرف الكاردينال بمواصلة المشوار وتحمل المسئولية استنادا علي منشور اتحاد الكرة فمن باب المصلحة أن يتم اعتماد اللجنة كما جاء في قائمته

* محاولة الدكتور شداد باضافة عناصر اخري من بقية التنظيمات اعتقد انها فكرة غير سديدة ولا اتوقع ان يقبل أي شخص العمل مع أشرف من خارج منظومته

* كل ساعة تمر علي الهلال بدون مجلس إدارة سيكون خصما علي النادي وعلي استقرار الفريق لان معظم فرق الممتاز واصلت أعدادها لاستكمال الموسم رغم قرار لجنة الطوارئ بتعليق الأنشطة الرياضية

* توقفت تدريبات الهلال بسبب شح الإمكانيات المادية وبعد أن أعلن الكاردينال عودته فنأمل أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته لان الدوري يمكن أن يعود في اي وقت ووقتها لا يجد الجهاز الفني الوقت الكافي لتجهيز الاعبين فنيا وبدنيا

* اذا اراد دكتور شداد استقرار الهلال والتأسيس لبناء ديمقراطي جديد فمن أوجب واجباته أن لا يمنح حق اكتساب العضوية الجديدة وتجديد اشتراكات الأعضاء القدامى للجنة التطبيع

* نقولها بالصوت العالي الكاردينال لن يفتح باب العضوية وسيضع العراقيل أمام أعضاء النادي لنيل حقهم القانوني

* غدا سيعود ويمارس ذات الديكتاتورية البغيضة

اتجاهات اخيرة

* هاتفني اخي الأكبر واحد اعز الناس إلي قلبي عبد الرحيم الصديق ابو امين من مقر إقامته بعروس البحر الاحمر مدينة جدة

* وحديث ابو امين بالنسبة لي تعليمات واجبة النفاذ وبدون نقاش لان له في القلب معزة ومودة

* بالأمس استفسرت المحامي محمد سليمان حلفا عن الوضعية القانونية للطعن الذي تقدم به أعضاء نادي الهلال ضد أشرف الكاردينال بعدم اهليته لرئاسة النادي استنادا علي لائحة الانتخابات التي ارسلها الاتحاد الدولي

* وضح من حديث حلفا بان هذه للائحة ستطبق اعتبارا من العام القادم بعد أن يقوم الاتحاد السوداني بارسالها للفيفا لاعتمادها ومن ثم تصبح سارية المفعول

* ومثل هذه الطعون هي من اختصاص لجنة القيم والأخلاق باتحاد الكرة للنظر فيها ومعروف أن اتحادنا الهمام حتي اللحظة لم يفكر في انتخاب هذه اللجنة بواسطة الجمعية العمومية

* من خلال حديث حلفا تأكد بأن طعن الأخوة في نادي الهلال سيرفض من قبل اتحاد الكرة

* امام اعضاء النادي فرصة للطعن لدي لجنة القيم والأخلاق بالفيفا وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا وربما يأتي الفصل والرد في الطعن بعد انتهاء فترة لجنة التطبيع

* الطعن في حد ذاته ممارسة ديمقراطية وحق أصيل وتطرق للمسكوت عنه بعد أن انتهي زمن الدسدسة والغتغيت