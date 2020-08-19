إختطاف طفل رضيع في ظروف غامضة من داخل مستشفى جنوبي الخرطوم…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

احبطت وحدة حماية الاسره والطفل محاولة بيع طفل حديث الولادة بعد اختطافه من داخل مستشفى حكومي بضاحية مايو جنوب الخرطوم وقالت مصادر صحفية ان احدى السيدات ابلغت وحدة حماية الاسرة ولطفل بالخرطوم عن اختطاف طفلها حديث الولادة عند احضاره الى مستشفى حكومي بغرض العلاج وان السيدة قامت بخداعها واخذت طفلها بغرض وزنه بيد انها اختفت عن الأنظار وفور تلقى الشرطة البلاغ كونت فريق للتحري والتقصي تحت قيادة الملازم اول عبد الله الخضر للبحث وبعد جمع المعلومات عن المتهمة قادت التحريات للقبض على المتهمة وبحوزتها الطفل الرضيع و برفقة متهمين اخرين بمنطقة مايو جنوب الخرطوم عند التحري معها ادعت بان الطفل ابنها واتضح لاحقآ عند تحويلها للكشف الطبي انها لم تنجب وبعرض الطفل على الشاكيه التي تعرفت عليه وهو بصحة جيدة وعند مواجهة المتهمة بالأدلة والضغط عليها اقرت بالاتهام المنسوب اليها واعترفت بانها اخذت الطفل بغرض الاتجار به وبيعه لامرأة تقيم بمنطقة امدرمان وقد تم القبض عليها ومازال التحري قائم لتقديمهم للعدالة….