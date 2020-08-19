دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** البلد الوحيد الذي لم يشهد عودة نشاط كرة القدم هو السودان…لان السودان بلد الخلافات والصراعات والناس الشغالين بالفارغة وامس أعلن د كمال شداد أن برتوكول عودة النشاط الرياضي الصادر من وزارة الشباب والرياضة لا يعنيهم ولا علاقة لهم باي قرار تصدره الوزارة بعودة النشاط لان في الأصل لديهم برتوكول من الاتحاد الدولي فيفا واكد شداد أيضا أن اتحاده لن يخاطب لجنة الطوارئ الصحية العليا مرة اخري ويطالب بعودة النشاط …ويحلها الحلة بله

** الأغلبية من أعضاء مجلس المريخ ضد آدم سوداكال رئيس النادي غير المعترف به وطبعا الأغلبية من جماهير المريخ بل ٩٩% ضد سوداكال ..عشان كده مفروض يحس ويكون عندو دم ويغادر

** اذا الأغلبية من أعضاء مجلس المريخ جادين في مسألة الإطاحة بسوداكال عليهم رفع مزكرة للاتحاد العام والاتحاد لن يتوان في أبعاده

** تسلمت رسالة مطولة من الاخ خالد ليمونة شن فيها هجوما عنيفا علي سوداكال ووصفه بالاداري الفاشل وطالب بذهابه فورا وإفساح المجال لمن هو اقدر علي قيادة اكبر الأندية السودانية

** سعي البعض للوقيعة بيني والاخ العزيز مزمل ابوالقاسم وهؤلاء لا يعرفون عمق العلاقة بيننا وهي عمق العلاقة ما بين شندي ودنقلا .أعمق من البحر وقد نختلف في الرأي ووجهات النظر انا مع شداد وهو ضد شداد .وانا مع عودة النشاط وهو ضد عودة النشاط وهكذا ويبقي الود

** خلاف في المريخ حول عقد المدرب شخارم …هو مجلس المريخ متين ما فيهو خلاف

** فاتنا أن نرحب بالاخ صلاح الدين زين العابدين وزير الرياضة الجديد بولاية الخرطوم وحقيقة الاختيار صادف اهله وصلاح كله حيوية ونشاط والامنيات له بالتوفيق ..وامس الأول قام بجولة شملت كل الرياضيين القدامى بالخرطوم منهم عبد المنعم صديق وحمزة أرباب ومحمد مرحوم وكان للزيارة أثرها الطيب في نفوس اسر أولئك الرياضيين ورافقه وفد كبير بقيادة الاخ امير احمد آدم

** قال عبد الخالق محجوب سكرتير نادي الشرطة القضارف .لن نلعب الدوري الممتاز بعد إصابة عدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بكورونا …ونسأل السيد السكرتير…هو وينو الدوري الممتاز

** كيف يلتقي بروف كمال شداد رئيس الاتحاد العام برئيس نادي غير معترف به

** اشرف الكاردينال شغل منصب رئيس الهلال حوالي سبعة سنوات والآن تم اختياره رئيسا للجنة التطبيع من أجل استقرار النادي الكبير واختياره لم يأتي اعتباطا .واتوقع أن تكون نتيجة الطعن فالصو

** صحيفة الهلال عاودت الصدور …الف مبروك للطبقة المستنيرة من جماهير الهلال

** احد كتاب الهلال هاجم محمد حمزة الكواراتي ليرضي ولي نعمته محمد عثمان الكوارتي وهذا مؤسف وكلنا يعلم أن محمد حمزة الكوارتي تاريخ كبير في الهلال ودخل نادي الهلال وهو شافع يافع وعمل مع الزعيم الطيب عبدالله وتقلد منصب سكرتير النادي في الزمن الجميل واستطاع تحقيق النجاح وعلي من يطبلون للكوارتي الصغير عليهم احترام الكوارتي الكبير الاخ محمد حمزة.. له التقدير والتجلة وتحية هذا الصباح

** الاخ حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية رتب لمباريات ودية لمنتخبنا الوطني الأول من بينها مباراة أمام بورندي وأخري امام تنزانيا .. ومنتخبنا تنتظره معارك شرسه في تصفيات كأس العالم وتصفيات بطولة الأمم الأفريقية …بس يا صديقي برقو متي يعود النشاط

** الزميل ابوعاقلة اماسا انصف الاتحاد العام من خلال مقالة رائعة كتبها عبر الصدي ومعلوم لدينا أن اماسا ما من أعضاء الكورال

** الاخ الصديق… أبوبكر عابدين لم يتم تعيينه مديرا للاعلام بوزارة الشباب والرياضة إنما تم نقله من التربية والتعليم للشباب والرياضة بحكم وظيفته والامنيات له بالتوفيق وهو أحد الذين صنعوا ثورة ديسمبر المجيدة

** كابتن خالد الزومة نفي نفيا قاطعا عودة الهلال للتدريبات

** المريخ مازال يتدرب في ميادين الروابط وقد وضح ان تأهيل ملعبه أكذوبة كبيرة

** قرأنا عن عرض جديد لاطهر الطاهر وهذه المرة من نادي الإسماعيلي. وربنا يسهل

** مدثر خيري مدير المكتب التنفيذي لنادي المريخ رفض تنفيذ قرار سوداكال بإعفائه ويقف خلف خيري عدد من أعضاء المجلس

** طولنا من تصريحات علي اسد عضو مجلس الفشل المريخي

** الاخ نصرالدين حميدتي المسئول عن المال في الاتحاد العام أكد أن كل الأندية تسلمت دعمها المالي وبالدولار كمان

** نهار امس جمعتني جلسة لطيفة بالاخ الزميل محمد عبد الماجد الكاتب الهلالي المعروف والاخ الزميل معاوية الجاك الكاتب المريخي الشهير وقضينا وقتا طيبا تخلله المشوي الساخن ودار الحديث حول الصحافة الرياضية واتفقنا علي لقاءات شهرية أو نصف شهرية تجمع بيننا ونرحب بكل زميل يود الانضمام لنا من أجل علاقات طيبة ممتدة بين كل الزملاء كما اتفقنا علي زيارة الأستاذ ميرغني ابو شنب

** بيني وبينو حكاية أصلو ما ليها نهاية …هو احلام دنياي

** آخر دبوس

** وثيقة طرح الثقة من مجلس المريخ خرجت ولم تعد